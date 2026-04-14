Юрист Хаминский рассказал, в каких случаях за аватарку могут наказать

Подбор картинки для профиля остается правом каждого, но не все изображения можно брать без последствий. Основная проблема заключается в использовании фотографий других людей. Об этом рассказал глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, использование чужого снимка, особенно известной личности, может стать причиной судебного иска с требованием удалить изображение и выплатить компенсацию. Однако риски не ограничиваются гражданской ответственностью. Эксперт подчеркнул, что некоторые изображения могут повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность.
— Запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой, изображения, нарушающие частную жизнь, авторские права. И если за единичный факт размещения экстремистской и нацистской символики привлекут к административной ответственности, то за повторное правонарушение грозит до четырех лет лишения свободы, — передает слова Хаминского RT.
Глава адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антон Ключко сообщил, что оскорбления и клевета в интернете могут повлечь за собой юридическую ответственность. Чтобы привлечь нарушителя, необходимо зафиксировать доказательствами факты противоправных действий.