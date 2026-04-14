Фермеры Татарстана продали на ярмарках продукцию на 466,5 млн рублей

Фермеры Республики Татарстан реализовали сельхозпродукцию на общую сумму 466,5 млн рублей по итогам пяти ярмарочных недель, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства. Проведение сельскохозяйственных ярмарок соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Всего за это время было продано около 560 тонн овощей, более 93 тонн разливного молока, 144 тонны сахара, почти 900 тысяч куриных яиц и 487 тонн мяса, из которых более половины — говядина. Для доставки и продажи продукции задействовали свыше 4,6 тысячи единиц транспорта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.