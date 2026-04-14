Открыто движение на трех ранее затопленных паводком нижегородских дорог

В Нижегородской области началось восстановление транспортного сообщения на участках, ранее перекрытых из-за весеннего половодья. Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог (ГУАД) региона, в связи со снижением уровня воды движение открыто на трех ключевых объектах.
Проезд возобновлен на следующих участках:
Кулебакский округ: открыты мосты через реки Шилокша и Леметь на трассе Владимир — Муром — Арзамас.
Сокольский округ: восстановлено движение у деревни Оловягино на дороге Дорофеево — Гавриловка, где ранее вода размыла насыпь.
Перевозский округ: открыт участок трассы Криуша — Вад — Перевоз — Бутурлино — Толба.
Несмотря на открытие дорог, специалисты ГУАД продолжают вести непрерывный мониторинг состояния дорожного полотна и инженерных сооружений. Дорожные службы готовы к оперативному реагированию в случае повторного подъема воды. Автомобилистов призывают сохранять бдительность и строго следовать указаниям временных дорожных знаков вблизи водных объектов.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком улучшается в Нижегородской области.