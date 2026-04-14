Новый перечень стратегически значимых лекарств подготовлен Минздравом

Новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в него вошли 206 препаратов, подготовил Минздрав РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект распоряжения правительства России.
Указанные в перечне лекарства должны производиться в России, в их числе — вакцины из национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидпоказаниям.
В сравнении с действующим распоряжением из документа предлагается исключить прокарбазин, тенектеплаза, фактор некроза опухоли альфа-1, цепэгинтерферон альфа-2b, проурокиназа, пэгинтерферон альфа-2 а, бензатина бензилпенициллин, бозентан, эпинефрин.
Добавим, что критерии для формирования нового перечня утвердили в марте 2026 года.
