Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Голос был грубый»: Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о подмене дочери двойником на суде

Похищенную россиянку в Мексике подменяют двойником на видеозаседаниях суда.

Источник: Комсомольская правда

История россиянки Кристины Романовой, которую выкрали из родной семьи местные органы Мексики, продолжает вызывать резонанс. По словам приемной матери Марины Романовой, на судах по видеосвязи девушку подменяют двойником. Об этом она рассказала KP.RU.

В марте этого года состоялось судебное заседание, на котором Марина рассчитывала увидеть дочь по видеосвязи. Однако на экране появилась другая женщина. Когда Марина попросила говорить по-русски, связь просто отключили.

«Голос грубый, вульгарный», — заявила приемная мать девушки, отметив, что он не похож на тот, что был у дочери.

Как следует из письма Кристины, переданного через российских дипломатов, девушка заявляет о давлении со стороны опеки, ограничении свободы и принуждении к приему психотропных препаратов.

Напомним, приемная мать оформила опеку над девочкой и перевезла ее в Мексику в 2016 году. Осенью 2023 года школьницу забрали из учебного заведения местные соцслужбы после заявления о якобы насилии в семье. Женщина утверждает, что документ был поддельным.

