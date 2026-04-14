Совбез РФ: соблюдение положений перемирия между США и Ираном вызывает сомнения

Совет Безопасности РФ засомневался в строгом соблюдении сторонами конфликта на Ближнем Востоке положений перемирия США и Ирана.
В СБ указали, что, если переговоры США и Ирана окажутся безрезультатными, то боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью. Кроме того, Совбез подчеркнул, что Иран все еще обладает значительным количеством вооружений.
Как писал сайт KP.RU, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти в ближайшие два дня в столице Пакистана Исламабаде. Республиканец заметил, что, скорее всего, американская делегация вернется в Пакистан.
Напомним, 8 апреля глава Белого дома объявил о двустороннем перемирии сроком в две недели. По его заверениям, все военные цели США в Иране уже достигнуты, устойчивый мир не за горами.