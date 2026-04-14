Литва не будет выдавать россиянам шенгенские визы до 2028 года

Сейм республики продлил санкции против РФ и Белоруссии.

Источник: Клопс.ru

Сейм Литвы одобрил продление санкций в отношении граждан России и Беларуси до 31 декабря 2027 года. Для пролонгации ограничений необходимо повторное голосование. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.

Действующие запреты истекают 2 мая. Основные санкционные положения касаются приостановки приёма заявлений на получение шенгенских виз и временного вида на жительство россиянами и белорусами. Сейм также запретил ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов, произведённых в России или Беларуси. Ещё одна мера касается запрета на ввоз бензина и дизеля в стандартных топливных баках транспортных средств, если количество топлива в них превышает 200 литров.

«Это позволит предотвратить потенциальные нарушения санкций ЕС и косвенную поддержку российского и белорусского режимов путём перекачки и продажи топлива в Литве из стандартных топливных баков грузовых автомобилей, зарегистрированных в третьих странах и прибывающих из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

При этом некоторые депутаты предлагают не создавать дополнительных барьеров собственной экономики, а взять пример с Польши, где разрешено ввозить в баках до 600 литров «горючки».

Литва готовит дополнительные шаги для усиления контроля за транзитом в Калининградскую область.