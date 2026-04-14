Ростов получил в собственность землю на площади Ленина для строительства фонтана

Участок, предназначенный для строительства фонтана перед гостиницей «Амакс» вернулся в муниципальную собственность. Об этом на пресс-конференции сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Напомним, участок перед гостиницей на площади Ленина принадлежал предпринимательнице, которая планировала построить здесь двухэтажный торговый объект площадью 4,5 тысячи кв. метров. Это возмущало многих ростовчан. В конце концов, благодаря общественному резонансу и вмешательству Юрия Слюсаря — в то время врио губернатора региона, стройку удалось остановить.
Ростовчане проголосовали, чтобы на отвоеванное место вернулся фонтан, который ранее находился перед гостиницей «Турист» (сейчас «Амакс»).
— Инвестор недавно передал нам этот участок земли. В феврале он уже был в муниципальной собственности. Мы согласились с исторической концепцией фонтана. Более того, нашли организацию, которая спроектировала и этот фонтан, и гостиницу «Турист» в 1965—1975 годах, — рассказал глава города.
Сейчас специалисты предприятия выполняют предпроектное обследование, причем делают это за собственные средства. По словам Александра Скрябина, новый фонтан может отличаться от предшественника, но обещает быть красивым, безопасным и доступным для маломобильных групп населения.
