Известный сценарист Дьяченко познакомил волгоградскую молодежь с азами искусства

В Волгограде состоялась творческая встреча с известным сценаристом Владимиром Дьяченко. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении Детфонда, мероприятие прошло в рамках проекта «Творческая гостиная Детского фонда».

Член Союза кинематографистов России и Союза театральных деятелей России поделился со слушателями историей своего творческого пути, раскрыл тонкости профессии и ответил на вопросы. В завершение мероприятия участники получили памятные автографы.

Председатель правления реготделения Детского фонда и депутат облдумы Ирина Соловьева отметила важность подобных встреч для развития творческого потенциала подрастающего поколения.

— На последнем Совете по культуре президент России Владимир Путин высказался о необходимости поддержки детских писателей и юных дарований. Уже много лет Российский детский фонд и его региональное отделение в Волгоградской области на системной основе способствуют развитию литературы для детей, — подчеркнула она.

Фото: пресс-служба Волгоградского отделения Детского фонда.