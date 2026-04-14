Politico: Шеф Пентагона Хегсет снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву

Глава Пентагона Пит Хегсет вновь пропустит встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, Соединенные Штаты на заседании будут представлены на более низком уровне. В частности, участие в виртуальном формате примет заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.
Как отмечает газета, Хегсет за последний год лишь эпизодически участвовал в подобных встречах. Это, по оценке источников, свидетельствует о том, что у администрации Дональда Трампа смещаются приоритеты, а основная нагрузка по военной помощи Киеву все больше перекладывается на европейские страны.
Напомним, Хегсет уже пропускал встречи по Украине. Такое произошло 4 июня 2025 года. Тогда министр обороны США не приехал на заседание контактной группы, о чем сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом американская сторона все же участвовала в обсуждении через своего представителя.