Politico: Шеф Пентагона Хегсет снова пропустит встречу по поставкам оружия Киеву

Отсутствие Хегсета на будущей встрече по Украине сочли знаком того, что у США другие приоритеты.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет вновь пропустит встречу контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Соединенные Штаты на заседании будут представлены на более низком уровне. В частности, участие в виртуальном формате примет заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби.

Как отмечает газета, Хегсет за последний год лишь эпизодически участвовал в подобных встречах. Это, по оценке источников, свидетельствует о том, что у администрации Дональда Трампа смещаются приоритеты, а основная нагрузка по военной помощи Киеву все больше перекладывается на европейские страны.

Напомним, Хегсет уже пропускал встречи по Украине. Такое произошло 4 июня 2025 года. Тогда министр обороны США не приехал на заседание контактной группы, о чем сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом американская сторона все же участвовала в обсуждении через своего представителя.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединённых Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше