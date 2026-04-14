Врач Фелисес объяснил, как поза слепого фламинго поможет оценить состояние здоровья

Радиолог Хосе Мануэль Фелисес поделился тремя простыми домашними тестами, которые помогут быстро оценить общее состояние здоровья. Он отметил, что эти методики не требуют специального оборудования и могут быть выполнены в домашних условиях.
По словам эксперта, для того чтобы выполнить первый тест, человеку необходимо занять позу слепого фламинго, то есть встать на одну ногу и закрыть глаза. Если ему удалось простоять так 10 секунд, это хороший знак. Такая стойкость свидетельствует о крепких мышцах и суставах, а также о нормальной работе вестибулярного аппарата и мозжечка, отвечающего за баланс.
Для того чтобы сделать второй тест, нужно сесть на пол и встать без помощи рук. Если человек смог это сделать, значит, он хорошо контролирует мышцы живота, его тазобедренные суставы подвижны, а ноги сильны. Для третьего теста радиолог посоветовал попробовать раздавить пустую банку из-под газировки одной рукой. Успешное выполнение этого действия указывает на развитую силу хвата — один из ключевых показателей долголетия.
— Потеря этого навыка — это «красный флаг» малоподвижного образа жизни, — передает слова Фелисес ABC News.
Специалист по изучению долголетия Дэн Бюттнер поделился простым, но действенным принципом, который может помочь в выборе здоровых продуктов питания и увеличить шансы на долгую жизнь. Принцип получил название «правило бабушки».