Врач Фелисес объяснил, как поза слепого фламинго поможет оценить состояние здоровья

Для того чтобы сделать второй тест, нужно сесть на пол и встать без помощи рук. Если человек смог это сделать, значит, он хорошо контролирует мышцы живота, его тазобедренные суставы подвижны, а ноги сильны. Для третьего теста радиолог посоветовал попробовать раздавить пустую банку из-под газировки одной рукой. Успешное выполнение этого действия указывает на развитую силу хвата — один из ключевых показателей долголетия.