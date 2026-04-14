Лисы в Нижегородской области спасаются от паводка на деревьях

Сотрудники нижегородского министерства лесного хозяйства поделились любопытными кадрами: спасаясь от паводка в лесу, лисица взобралась на дерево и устроилась среди веток, пережидая подъем воды.
Этот случай — лишь один из примеров того, как апрельское половодье затронуло не только города и дороги, но и лесные чащи. Звери, как и люди, вынуждены искать спасения от подступающей воды. В минлесхозе объяснили: природа не оставила зверей беззащитными перед стихией. У каждого вида есть свои способы переждать большую воду: одни уходят на пригорки, другие пускаются вплавь, третьи перестраивают жилища. Все зависит от повадок и среды обитания.
Так, лоси, кабаны и лисицы перебираются на возвышенности и небольшие острова, при необходимости переплывая опасные разливы. Лисицы в поисках суши порой забираются прямо на ветвистые или низкорослые деревья, благо ловкости им не занимать.
Звери помельче и средних размеров находят приют на буграх и кочках, прячутся в густых зарослях или забираются на проплывающие мимо стволы деревьев. Околоводные обитатели и вовсе проявляют чудеса находчивости. Бобры, к примеру, способны на скорую лапу смастерить временное жилище, а ондатры обычно просто поднимаются повыше — в верхние ярусы своих же нор, где пережидают большую воду в относительном покое. Те животные, что привыкли жить в земляных убежищах, либо находят себе другие укрытия, либо вовсе уходят в более сухие края.
В министерстве предупреждают, что охота на зверей, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за стихии, категорически запрещена. За их преследование во время переправ или в местах вынужденного скопления предусмотрена административная ответственность, а в случае причинения крупного ущерба — уголовное наказание. Для защиты лесных обитателей госохотинспекторы уже перешли на усиленный режим патрулирования.