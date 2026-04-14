В Перми изменили расписание движения автобусных маршрутов № 54 и № 71

Городской департамент транспорта сообщил об изменении расписания двух автобусных маршрутов по результатам нормирования. Изменения с 14 апреля затронули маршруты маршрутов № 54 «Ул. Мильчакова — станция Пермь-2 — м/р Хмели» и № 71 «Ул. Анвара Гатаулина — сквер им. Решетникова».
У маршрута № 54 по будням расписание изменили для повышения регулярности движения. Расписание маршрута № 71 изменили по той же причине по будням и выходным.
Ранее с 10 апреля изменили движение автобусных маршрутов № 2, № 15, № 20, № 53, № 67 и № 7 на время ремонта ул. Борчанинова. Автобусы № 2, № 15, № 20 и № 7 т при движении от Центрального рынка следуют в объезд по улицам Екатерининской и Крисанова.
Автобусы маршрута № 53 теперь следуют от ЦКР по улицам Луначарского и Попова. Автобусы маршрута № 67 следуют в обе стороны по ул. Крисанова и по ул. Екатерининской или ул. Луначарского в зависимости от направления движения. Остановка «Ул. Ленина» на ул. Борчанинова автобусами временно не обслуживается.
Краевой Минтранс издал распоряжение о временном прекращении движения всех видов транспорта на участке ул. Борчанинова от ул. Пермской до ул. Екатерининской. Подрядчик проведет строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дорожного полотна.