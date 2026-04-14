Ракетная, беспилотная, воздушная: чем отличаются режимы опасности и как спастись — полная памятка для волгоградцев

Это более широкое понятие. Сигнал предупреждает об угрозе с неба в целом: вражеские самолёты, крылатые ракеты, вертолёты, а также те же дроны. При «Воздушной опасности» в Волгограде включаются электросирены, рассылаются SMS-сообщения. Жителям МКД рекомендуется спускаться на нижние этажи или в подземные паркинги. Граждане на улице должны немедленно зайти в ближайшее здание, подземный переход или магазин.