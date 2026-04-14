Из-за ремонта тротуара перенесут остановку региональных автобусов на Театральной

С 15 по 25 апреля автобусы региональных маршрутов № 105, № 106 и № 107 будут останавливаться на ул. Театральной там же, где осуществляет посадку и высадку пассажиров городской транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
Автобусы-экспрессы № 205э и 207э в этом месте останавливаться не будут, посадка — на остановке «ТЦ “Маяк”.
«Администрация приносит извинения за временные неудобства, вызванные необходимостью обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ», — говорится в сообщении.
