В Вологде стартовал капитальный ремонт школы № 36

Капитальный ремонт школы № 36 в Вологде стартовал сразу после начала весенних каникул. Работы проводят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
«Ранее в школе был отремонтирован фасад с частичной заменой окон, оборудован пищеблок. Сейчас займемся обновлением коридоров, кабинетов, инженерных коммуникаций. Объем работ большой, закончить его нужно к 1 сентября, поэтому решили начать уже весной, не дожидаясь конца учебного года», — рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.
Рабочие уже освободили помещения от мебели и приступили к демонтажу старых напольных, настенных и потолочных покрытий. Работы выполняются одновременно на всех трех этажах здания. В том числе там заменят дверные проемы и инженерные сети, а еще обновят мебель. Уточняется, что четвертую четверть школьники начали в других учебных заведениях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.