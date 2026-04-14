«Чайка» уступила «Омским Ястребам» на старте ¼ финала чемпионата МХЛ

Во вторник борьба сибиряков и волжан за выход в полуфинал Молодёжной хоккейной лиги началась в Омске. Хозяева площадки оторвались от нижегородской команды в третьем периоде.
Счёт матча — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). «Омские Ястребы» забросили шайбы на 12-й, 44-й, 56-й и 59-й минутах. Четыре гола пропустил Марат Сабитов, а бросков в «рамку» было 25. Нижегородцы тоже бросили в створ 25 раз. Вживую за событиями на льду хоккейной академии «Авангард» наблюдали 650 зрителей.
Состав «Чайки»: Сабитов (Гриценко в запасе); Гаврилов (К) — Яценко, Кулябин — Мишин — Л. Сальников; Муллеров — Чесноков, Скворцов — Матюк — Лаптев; Анисимов — Гурьев, Ополинский — Фёдоров (А) — Мельников; Беляков, Стафеев — Горнов — Глазунов (А), Бессонов.
— Два с половиной периода мы играли хорошо, действовали активно и создавали моменты у чужих ворот. К сожалению, просто не смогли реализовать свои шансы и забить, а в свои ворота получили совершенно нелепые голы, — такой комментарий дал нападающий «Чайки» Владислав Мишин.
15 апреля команды снова сойдутся в Омске. 18-го будет матч в КРК «Нагорный» столицы Приволжья.