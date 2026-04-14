Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Гребенщиков вновь отличился за сборную России по футзалу

Россияне во второй раз обыграли киргизов.

В повторном контрольном матче в Бишкеке национальная сборная России вновь оказалась сильнее команды Киргизии, а игрок нижегородского «Торпедо» Александр Гребенщиков забил один из голов.

Напомним, в первой игре россияне крупно победили 6:0, а Гребенщиков отметился дублем. В во втором поединке гостям пришлось отыгрывать отставание в два мяча, но в итоге вновь отпраздновали успех — 4:2. На этот раз у Гребенщикова один гол.

В играх также принимал участие ещё один торпедовец уроженец города Бор Николай Смирнов.