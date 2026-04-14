Александр Гребенщиков вновь отличился за сборную России по футзалу

В повторном контрольном матче в Бишкеке национальная сборная России вновь оказалась сильнее команды Киргизии, а игрок нижегородского «Торпедо» Александр Гребенщиков забил один из голов.
Напомним, в первой игре россияне крупно победили 6:0, а Гребенщиков отметился дублем. В во втором поединке гостям пришлось отыгрывать отставание в два мяча, но в итоге вновь отпраздновали успех — 4:2. На этот раз у Гребенщикова один гол.
В играх также принимал участие ещё один торпедовец уроженец города Бор Николай Смирнов.