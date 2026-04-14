Житель Ростовской области устроил дома теплицу для наркосодержащих растений

Батайчанин культивировал наркосодержащие растения для продажи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области арестовали 38-летнего жителя Батайска, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает Пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Во время обыска транспортные полицейские обнаружили в доме мужчины оборудованную теплицу, а в ней — цветочные горшки с кустами, полимерные пакеты, стеклянные банки и картонные коробки с неизвестным веществом. Также в доме находились электронные весы, упаковочный материал и вакууматор, предназначенный для фасовки. Кроме того, на чердаке правоохранители обнаружили срезанные и высушенные на веревках стебли растений.

Мужчина признался, что приобрел семена, горшки, удобрения, осветительные приборы и систему вентиляции, чтобы выращивать наркосодержащее растение для продажи. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотических средств. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.

