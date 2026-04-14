Кубанский тяжелоатлет стал трехкратным чемпионом первенства России

Арсений Курочкин из станицы Новомышастовской Краснодарского края стал трехкратным чемпионом первенства России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, сообщили в администрации Красноармейского района. Поддержка спортсменов — одна из задач государственной программы «Спорт России».
Состязания прошли с 24 марта по 1 апреля во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. В них приняли участие более 500 спортсменов из разных регионов России.
Арсений Курочкин выступал в весовой категории до 81 кг и забрал сразу три золотые медали — за рывок, толчок и сумму двоеборья. Его результат — 135 кг плюс 170 кг, в сумме — 305 кг. Это дало ему путевку в сборную России. Далее спортсмена ждут международные старты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.