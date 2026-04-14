В центре Калининграда из-за ремонта тротуара временно перенесут остановку областных автобусов. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры региона «ВКонтакте».
«С 15 по 20 апреля включительно областные автобусы № 105, 106 и 107 временно поменяют место остановки на улице Театральной в Калининграде. Это связано с ремонтом тротуара. Останавливаться автобусы будут примерно на пятьдесят метров дальше прежнего места, рядом с фонтаном в сквере Шиллера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автобусы-экспрессы № 205э и 207э останавливаться возле фонтана не будут, посадка — у «ТЦ “Маяк”». «Администрация приносит извинения за временные неудобства, вызванные необходимостью обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ», — говорится в телеграм-канале мэрии.
Ремонтом тротуара на улице Театральной в Калининграде занимается ООО «Балтбилдинг». С компанией заключили контракт на 7,7 миллиона рублей. Подрядчик должен отремонтировать тротуар от дома № 36 на улице Театральной до пересечения с Донского.
