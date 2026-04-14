Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отечественную вакцину от рака крови планируют зарегистрировать в 2026 году

Отечественный препарат «Утжефра», предназначенный для лечения рака крови, успешно прошел клинические исследования. Ожидается, что его зарегистрируют уже в 2026 году. Об этом сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.

— НИМЦ готовит пакет документов для регистрации препарата. Я надеюсь, в этом году положительное решение о регистрации будет принято, — сказала академик.

Ученая отметила, что Министерство здравоохранения России разработало новую стратегию развития CAR-T-клеточных технологий. Это открывает широкие возможности для применения персонализированной медицины.

Благодаря тому что основная технология препарата хорошо изучена, российские экспертные центры смогут разрабатывать индивидуальные терапевтические подходы для каждого пациента. В рамках программы государственных гарантий больные смогут получать это инновационное лечение бесплатно, передает РБК.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна». Этот препарат, разработанный специалистами ФМБА, предназначен для терапии колоректального рака и является второй в портфеле агентства вакциной нового поколения для борьбы с этим заболеванием.