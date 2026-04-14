Отечественную вакцину от рака крови планируют зарегистрировать в 2026 году

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна». Этот препарат, разработанный специалистами ФМБА, предназначен для терапии колоректального рака и является второй в портфеле агентства вакциной нового поколения для борьбы с этим заболеванием.