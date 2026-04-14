Отечественную вакцину от рака крови планируют зарегистрировать в 2026 году

Отечественный препарат «Утжефра», предназначенный для лечения рака крови, успешно прошел клинические исследования. Ожидается, что его зарегистрируют уже в 2026 году. Об этом сообщила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
— НИМЦ готовит пакет документов для регистрации препарата. Я надеюсь, в этом году положительное решение о регистрации будет принято, — сказала академик.
Ученая отметила, что Министерство здравоохранения России разработало новую стратегию развития CAR-T-клеточных технологий. Это открывает широкие возможности для применения персонализированной медицины.
Благодаря тому что основная технология препарата хорошо изучена, российские экспертные центры смогут разрабатывать индивидуальные терапевтические подходы для каждого пациента. В рамках программы государственных гарантий больные смогут получать это инновационное лечение бесплатно, передает РБК.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна». Этот препарат, разработанный специалистами ФМБА, предназначен для терапии колоректального рака и является второй в портфеле агентства вакциной нового поколения для борьбы с этим заболеванием.