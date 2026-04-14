Иран может объявить охоту на «Джорджа Буша»: что происходит

Иран может попытаться поразить американский авианосец «Джордж Буш», направляющийся в сторону Персидского залива. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.
По его словам, несмотря на высокий уровень защиты авианосной группы, полностью исключать угрозу нельзя. Так, подобные корабли сопровождаются другими судами и подлодками. И это делает их сложной целью. Тем не менее, Тегеран может предпринять несколько попыток.
«А вот попытаться поразить его в той или иной степени Иран может, у них есть такая возможность», — сказал Попов.
Эксперт уточнил, что Тегеран располагает ракетными комплексами средней дальности, способными работать как по морским, так и по наземным целям. И такие системы могут представлять угрозу даже для защищенных объектов.
«Это ракетные комплексы средней дальности воздух — поверхность, которые работают и по морю, и по земле. Они эффективные, особенно нового поколения. И надо напомнить, что такие случаи уже были… они вдруг приняли решение отвести авианосную группу на сотни километров», — добавил генерал.
При этом Попов подчеркнул, что прибытие третьего авианосца США в регион вряд ли кардинально изменит обстановку.
Тем временем президент США Дональд Трамп уже рассуждает о новом этапе переговоров. По его словам, очередной раунд контактов между Вашингтоном и Тегераном может пройти в ближайшие дни в Исламабаде. Он отметил, что американская делегация готова вернуться в Пакистан для продолжения диалога. Американский лидер не исключил, что развитие ситуации будет происходить в сжатые сроки.