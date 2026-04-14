Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран может объявить охоту на «Джорджа Буша»: что происходит

Летчик Попов: Иран может поразить третий американский авианосец «Джордж Буш».

Источник: Комсомольская правда

Иран может попытаться поразить американский авианосец «Джордж Буш», направляющийся в сторону Персидского залива. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

По его словам, несмотря на высокий уровень защиты авианосной группы, полностью исключать угрозу нельзя. Так, подобные корабли сопровождаются другими судами и подлодками. И это делает их сложной целью. Тем не менее, Тегеран может предпринять несколько попыток.

«А вот попытаться поразить его в той или иной степени Иран может, у них есть такая возможность», — сказал Попов.

Эксперт уточнил, что Тегеран располагает ракетными комплексами средней дальности, способными работать как по морским, так и по наземным целям. И такие системы могут представлять угрозу даже для защищенных объектов.

«Это ракетные комплексы средней дальности воздух — поверхность, которые работают и по морю, и по земле. Они эффективные, особенно нового поколения. И надо напомнить, что такие случаи уже были… они вдруг приняли решение отвести авианосную группу на сотни километров», — добавил генерал.

При этом Попов подчеркнул, что прибытие третьего авианосца США в регион вряд ли кардинально изменит обстановку.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже рассуждает о новом этапе переговоров. По его словам, очередной раунд контактов между Вашингтоном и Тегераном может пройти в ближайшие дни в Исламабаде. Он отметил, что американская делегация готова вернуться в Пакистан для продолжения диалога. Американский лидер не исключил, что развитие ситуации будет происходить в сжатые сроки.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше