Наши землячки выиграли Кубок Женской хоккейной лиги

Заволжанка Валерия Тараканова и нижегородка Кристина Банникова второй год подряд выигрывают с «Агиделью» золотые награды. В этом сезоне в финальном поединке уфимки в серии до четырёх побед не оставили шансов подмосковному «Торнадо» — 4:0.