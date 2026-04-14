Наши землячки выиграли Кубок Женской хоккейной лиги

Для Валерии Таракановой и Кристины Банниковой это уже второй трофей.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня вратарь Валерия Тараканова и нападающий Кристина Банникова в составе уфимского клуба «Агидель» завоевали Кубок Женской хоккейной лиги.

Заволжанка Валерия Тараканова и нижегородка Кристина Банникова второй год подряд выигрывают с «Агиделью» золотые награды. В этом сезоне в финальном поединке уфимки в серии до четырёх побед не оставили шансов подмосковному «Торнадо» — 4:0.

В финале Тараканова отыграла все четыре матча (всего — три пропущенных шайбы), дважды оставив свои ворота «сухими». Сегодня в заключительной встреча вратарь отразила все 25 бросков.

Что касается Банниковой, то в финальной серии она отметилась одной голевой передачей.