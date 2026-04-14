Исполнительный директор «Росрекона» Михаил Шмаевич: Стремимся заинтересовать молодежь историей Отечества

В этом году исполняется 85 лет со дня начала Битвы за Москву — первого решающего сражения Великой Отечественной войны. Понять, погрузиться в события тех лет помогают рассказы очевидцев, архивные документы, фильмы и масштабные реконструкции боев. Исполнительный директор Общероссийского общественного движения «Росрекон» Михаил Шмаевич рассказал «Вечерней Москве», как сейчас воссоздают важнейшие исторические эпизоды и какие цели преследует их общественное движение.
Минувшей осенью Бородинское поле стало точкой притяжения для сотен реконструкторов. В рамках военно-исторического фестиваля «Москва за нами. 1941 год» состоялась масштабная реконструкция Битвы за Москву. Погода в тот день отличалась особой суровостью. Весь день шел снег, переходящий в дождь, дул холодный ветер — все, как было тогда, 84 года назад. Красноармейцы выходили на позиции в промокших шинелях, наперевес с тяжелыми винтовками. Они бежали по грязи, поднимались после падений, но продолжали идти, несмотря на холод и усталость. «Вечерняя Москва» поговорила с исполнительным директором ООД «Росрекон» Михаилом Шмаевичем и узнала, как готовилась масштабная реконструкция.
Условия, приближенные к реальности.
— Этот год особенный — мы отмечаем 85-летие Битвы за Москву. Насколько масштабным оказалось мероприятие в преддверии важнейшей даты и чем оно принципиально отличалось от предыдущих реконструкций?
— К юбилею мы провели, пожалуй, самое крупное мероприятие за последние несколько лет. Реконструкция боя на Можайском направлении объединила более 600 участников и 27 единиц военной техники, создав для зрителей редкую возможность буквально погрузиться в атмосферу осени 1941 года, почувствовать напряжение того времени и передать знания о героической эпохе молодому поколению. Несмотря на непогоду, за выходные дни в рамках фестиваля Бородинское поле посетили более 12 000 зрителей.
Военно-исторический фестиваль «Москва за нами!» стал возможен благодаря работе Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», Музею-заповеднику «Бородинское поле» и администрации Можайского района при поддержке Фонда президентских грантов — за это мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помог реализовать этот масштабный проект.
Помимо самой реконструкции, на фестивале работали интерактивные исторические площадки: экспозиции формы, снаряжения, вооружения и военной медицины РККА, выставка ретроавтомобилей и образцов техники. Однако центральным событием, безусловно, стала военно-историческая реконструкция «На Можайском направлении». В ней приняли участие представители 108 военно-исторических клубов из 34 регионов России, а также Республики Беларусь, Казахстана и Китайской Народной Республики. В течение часа на поле были задействованы техника, авиация и масштабные пиротехнические эффекты, позволившие максимально точно передать драматизм боя, героизм и самоотверженность защитников Москвы. Мы глубоко признательны всем участникам за бережное и ответственное отношение к историческому образу как бойцов РККА, так и противоборствующей стороны, и надеемся вновь встретиться на будущих мероприятиях.
— Что вы хотели донести до зрителей, увидевших эту реконструкцию?
— Начальный этап Великой Отечественной войны стал для Советского Союза одним из самых тяжелых. Несмотря на масштабные оборонительные и наступательные операции, противник смог подойти вплотную к столице. Каждый метр нашей земли доставался ему огромной ценой. Оборона Москвы была колоссальной по своему размаху: с севера — Дмитров и Волоколамск, с юга — Калуга и Тула, в центральном направлении — Можайск и Можайская земля стали участником тех событий. Именно поэтому местом реконструкции было выбрано Бородинское поле — один из ключевых участков линии обороны Можайского укрепрайона.
Мы показываем не всю картину целиком — это физически невозможно, но в наших силах воссоздать небольшой, но показательный эпизод. Наша задача — честно представить сильного, организованного противника, тот самый «танковый кулак», который к тому моменту прошел всю Европу. И на этом фоне — стойкость и непреклонность наших бойцов, которые зачастую меньшими силами смогли остановить это наступление.
В реконструкции задействованы артиллерия, авиация, бронетехника. Мы привезли «Катюшу», бронеавтомобиль с артиллерийским орудием, использовали ЗиСы и транспортные машины для перевозки бойцов. Большое количество пиротехники помогает создать реалистичную, почти кинематографичную, но при этом исторически точную картину боя, которую представили более 600 реконструкторов — участников военно-исторических клубов, представивших Красную армию и вермахт.
— В каких условиях проходят такие реконструкции?
— Мероприятие проходило в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям осени 1941 года, что значительно усложняло задачу участникам. Постоянные дожди превращали все вокруг в грязь, а шинели намокли. Промокало абсолютно все, включая обувь, что создавало дополнительный дискомфорт. Несмотря на эти трудности, именно подобные обстоятельства позволяли глубже прочувствовать тяготы и лишения, с которыми сталкивались советские солдаты в те суровые времена. Тяжелые погодные условия стали своеобразным погружением в прошлое, позволяя участникам лучше понять и ощутить на себе долю тех, кто защищал страну в 1941 году. Достоверность у нас в приоритете.
Петлица не выдаст.
— На какие исторические источники вы опираетесь при подготовке к реконструкциям?
— В основе всегда лежат документы военного времени. В оргкомитете собрались люди, которые хорошо знают историю Бородинского поля и обеих Отечественных войн — 1812 и 1941−1945 годов. В Бородинском музее, на территории Спасо-Бородинского монастыря находится уникальная экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны именно на этой территории. Мы выбираем конкретный эпизод, который можем воссоздать технически и который имеет историческое значение. На основе архивных материалов, реальных фактов и документов создается сценарий реконструкции, по которому затем работает вся команда.
— Какие требования предъявляются к участникам-реконструкторам?
— Очень жесткие. Существует подробный список по униформе, который должен соблюдаться без исключений. Реконструкция посвящена 1941 году, поэтому форма — строго раннего образца: определенные петлицы, знаки различия, типы касок и множество нюансов, которые позволяют точно воспроизвести внешний облик бойцов того времени. Это касается и вооружения.
Например, использование ППШ сильно ограничено: в 1941 году они только начинал и поступать в войска и были редкостью. Поэтому и в реконструкции их количество минимально.
— Что является самым сложным в подготовке таких масштабных мероприятий?
— Практически все. Подготовка подобной реконструкции — это огромная логистическая и организационная работа. Погода непредсказуема: одно дело — ясный день, и совсем другое — дождь с грозой. В таких условиях не обходимо особенно строго следить за безопасностью пиротехники и оружия. Кроме того, нужно обеспечить достаточное количество светошумовых патронов, доставку участников из разных регионов, их проживание и питание. Иногда в реконструкциях принимают участие и иностранцы, что требует дополнительной работы с Министерством иностранных дел РФ.
Больше чем хобби.
— Привлекаете ли вы молодежь к участию в реконструкциях?
— Да, но только с 18 лет, так как у реконструкторов используется охолощенное оружие. Студенческая молодежь — наши постоянные участники. Например, при МГИМО существует полноценный клуб исторической реконструкции, и таких команд немало. К нам приезжают ребята из разных регионов России и Беларуси. Для них это не просто хобби, а способ изучать историю и говорить о ней живым, понятным языком.
— Проводите ли вы лекции?
— Да, образовательная деятельность — неотъемлемая и очень важная часть ООД «Росрекон». Мы убеждены, что реконструкция невозможна без серьезной теоретической базы, без глубокого погружения в историю. Воссоздание даже мельчайших деталей мундира или элемента снаряжения требует кропотливого труда, внимательного изучения исторических источников. Необходимо анализировать уставы и приказы той эпохи, архивные документы, регламент, особенности конкретных подразделений, чтобы добиться максимальной достоверности. Поэтому образовательный аспект для нас является приоритетным. Помимо практической работы, мы регулярно организуем и проводим образовательные лекции, семинары и мастер-классы. Особое внимание уделяем работе с молодежью, стремясь передать им наши знания и заинтересовать историей родной страны. Лекции охватывают широкий спектр тем — от военной истории и археологии до истории костюма и ремесел.
Важная миссия.
— Может ли реконструкция помочь в борьбе с фальсификацией истории?
— Безусловно, историческая реконструкция играет важную роль в противодействии фальсификации истории, и это является одной из наших приоритетных задач. Мы рассматриваем реконструкцию не только как форму зрелищного представления исторических событий, но и как мощный инструмент образовательной деятельности. В рамках работы ООД «Росрекон» мы активно выезжаем с образовательными программами в школы и высшие учебные заведения, принимаем участие в крупных форумах и конференциях, а также готовим специализированные доклады, посвященные разоблачению и противодействию попыткам фальсификации истории. Углубленное историческое знание, подкрепленное изучением первоисточников и дополненное практическими проектами, такими как реконструкция Битвы за Москву, является эффективным способом борьбы с искажениями и манипуляциями прошлым.
— Увлечение реконструкцией всегда неотъемлемо связано и с ремеслами? Ведь чтобы воссоздать исторический период максимально достоверно, требуется немало атрибутов.
— Безусловно, в среде исторической реконструкции происходит интересное взаимопроникновение исследовательской деятельности и ремесленного мастерства. Начинающий реконструктор неизбежно становится и ремесленником, ведь для достоверного воссоздания эпохи требуются не только глубокие исторические знания, но и умение применять их на практике, создавая предметы быта, одежду, макеты оружия и другие артефакты, характерные для выбранного периода. Этот синтез особенно ярко проявляется при воссоздании военных традиций и быта. В качестве примера можно привести исторический факт о подшивании воротничков в армии.
Сегодня эта практика может показаться устаревшей, однако в 1941 году это было строгим требованием. Навыки шитья, владение иголкой и ниткой были обязательными для военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии. Для современного реконструктора, стремящегося к максимальной аутентичности, эти умения не менее важны. Он должен уметь не только изучать архивные документы и фотографии, но и собственноручно изготовить элемент формы или снаряжения, который будет соответствовать историческим образцам. Масштаб увлечения реконструкцией в России впечатляет. ООД «Росрекон» объединяет энтузиастов из 68 регионов страны, от небольших поселений до крупных городов. И повсюду находятся люди, объединенные искренним интересом к истории и стремлением воссоздать ее материальные аспекты.
— Какие есть планы крупных реконструкций на текущий год?
— Есть несколько проектов в реализации — Мурманск, озеро Хасан, Великий Новгород, конечно, Бородинские мероприятия, но пока говорить об этом рано.
— Будет ли отдельное празднование 85-летия Битвы за Москву?
— Надеюсь, что данное историческое событие не останется без внимания ответственных лиц, и наше Общероссийского общественного движения «Росрекон» всегда готово помочь организовать такое мероприятие, но все-таки это больше зависит от органов исполнительной власти.
ДОСЬЕ.
Шмаевич Михаил Яковлевич родился в 1975 году. Окончил зооинженерный факультет Всесоюзного сельскохозяйственного института заочного образования (ныне — Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского) по специальности «Коневодство». Реконструкцией занимается с 1993 года. Именно тогда знакомый пригласил его в один из исторических клубов. Историческая реконструкция стала для него сначала хобби, а потом и делом всей жизни, открыв возможность практически окунуться в историю, познакомиться с людьми разных увлечений, профессий и интересов. С 2019 года и по настоящее время Михаил Шмаевич — исполнительный директор ООД «Росрекон».
СПРАВКА.
ООД «Росрекон» — Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России». Организация создана в июне 2019 года в целях развития профильной деятельности объединений военно-исторической реконструкции. В задачи входит содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в сохранении военной истории России и прославлении ратных подвигов Героев Отечества, а также содействие органам государственной власти в реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации. Одним из важных пунктов является оказание методической, теоретической и практической поддержки реконструкции в стране и за рубежом.
ЦИФРА.
34 региона России принимают участие в крупных реконструкциях.