Исполнительный директор «Росрекона» Михаил Шмаевич: Стремимся заинтересовать молодежь историей Отечества

Сегодня эта практика может показаться устаревшей, однако в 1941 году это было строгим требованием. Навыки шитья, владение иголкой и ниткой были обязательными для военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии. Для современного реконструктора, стремящегося к максимальной аутентичности, эти умения не менее важны. Он должен уметь не только изучать архивные документы и фотографии, но и собственноручно изготовить элемент формы или снаряжения, который будет соответствовать историческим образцам. Масштаб увлечения реконструкцией в России впечатляет. ООД «Росрекон» объединяет энтузиастов из 68 регионов страны, от небольших поселений до крупных городов. И повсюду находятся люди, объединенные искренним интересом к истории и стремлением воссоздать ее материальные аспекты.