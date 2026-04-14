Комик Слава Комиссаренко заявил, что организатор украл деньги за его выступления

Комиссаренко рассказал, что уже три года не выступал в Амстердаме. По его словам, дело в том, что местный организатор концертов украл у него гонорар сразу за 20 выступлений. После этого тот же организатор, как утверждает артист, начал сообщать о якобы минировании мест, где должны были проходить концерты Комиссаренко.