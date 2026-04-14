Комик Слава Комиссаренко заявил, что организатор украл деньги за его выступления

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на проблемы с концертами в Нидерландах. Подробностями организационных вопросов он поделился в видео на YouTube.

Комиссаренко рассказал, что уже три года не выступал в Амстердаме. По его словам, дело в том, что местный организатор концертов украл у него гонорар сразу за 20 выступлений. После этого тот же организатор, как утверждает артист, начал сообщать о якобы минировании мест, где должны были проходить концерты Комиссаренко.

Комик рассказал, что предоставлял местной полиции все доказательства того, что такие звонки совершает именно организатор концертов, однако голландские правоохранители сочли доказательства комика недостаточно убедительными.

В итоге полиция запретила Комиссаренко выступать в столице Нидерландов.

Еще в январе США и Великобритания аннулировали талант-визы белорусскому комику. Об этом сам Комиссаренко рассказал во время своего выступления. Однако причину аннулирования он не назвал. По его словам, это произошло «почему-то», и «они уже не действуют».

