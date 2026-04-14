Следы Чернобыльской катастрофы обнаружили на грибах в Финляндии

Спустя 40 лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции следы радиоактивных осадков продолжают находить в дикорастущих грибах на территории Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на исследование управления по радиационной и ядерной безопасности республики.
По словам экспертов, анализ 875 образцов 60 различных видов грибов, собранных в 2025 году, показал, что, несмотря на значительное снижение уровня радиации, радиоактивные изотопы в них все еще есть. Так, концентрация радиоактивного цезия в грибах уменьшилась, и менее 10 процентов исследованных образцов превысили рекомендованный предел безопасности в 600 беккерелей на килограмм для дикорастущих продуктов.
Наиболее высокие показатели радиации зафиксировали в регионах, сильнее всего пострадавших от выпадения радиоактивных осадков после аварии — Кюменлааксо, Пирканмаа и Пяйят-Хяме. Тем не менее, употребление дикорастущих грибов в Финляндии остается безопасным. Для получения дозы облучения, сравнимой с одним трансатлантическим перелетом из Хельсинки в Нью-Йорк, пришлось бы съесть около 12 килограммов самых радиоактивных грибов.
