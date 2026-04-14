Ростовские врачи обнаружили у пациентки рак крови во время диспансеризации

Жительница Донской столицы впервые прошла профосмотр и узнала про онкологию.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи обнаружили у 46-летней пациентки онкологию во время ее первой диспансеризации. Об этом говорится на сайте городской больницы № 6.

Жительница Донской столицы впервые пришла в поликлинику на профосмотр. Она пожаловалась врачу на слабость, головокружение, повышение температуры и красные пятна на коже — результат повреждения мелких кровеносных сосудов.

Пациентка направили на консультацию к гематологу. После дополнительного обследования специалист поставил диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Врачи не исключают, что болезнь связана с профессией ростовчанки — она работает с химическими реагентами.

— Пациентка была госпитализирована в гематологическое отделение, где получила курс химиотерапии, которая привела к полной ремиссии, — говорится в сообщении.

