Конец света или месть зимы? Москвичей ждет 10 дней без солнца

Москвичи не увидят солнца ближайшие 10 дней — в столицу после рекордного тепла неожиданно врывается ледяной циклон. Апрель, который уже было начал радовать горожан, вспомнит про зиму и накроет город мокрым снегом.
«Апрель пока не лето, он ещё вспомнит про зиму, — предупреждает метеоролог Михаил Леус. — Настоящий пик похолодания придется на начало новой недели. В ночь на понедельник по области ожидаются слабые заморозки, а днём столбики термометров покажут всего +5…+7°».
14 апреля в столице оказалось заметно теплее прогнозов — зона дождевых облаков притормозилась, и воздух прогрелся почти до +14°, однако это лишь «лебединая песня» уходящего тепла. Уже в воскресенье апрель возьмет реванш: дневная температура рухнет до +6…+8°, а вечером к небольшим дождям добавится мокрый снег. Без солнца москвичи проведут как минимум следующую рабочую неделю.
В ближайшие дни погода будет меняться ступенчато, но каждый шаг будет вести вниз:
Среда-четверг (последние отголоски тепла): Столица ощущает влияние теплого сектора циклона. В среду местами дожди, +13…+15°. В четверг выглянет солнце (это будет последний просвет!), воздух прогреется до +15…+17°.Пятница-суббота (наступление холода): В регион с дождями заглянет новый циклон. Днем +12…+15°, но солнце уже скроется за плотными облаками. Воскресенье (зима возвращается): Резкое похолодание. Днем не выше +6…+8°. Дожди переходят в мокрый снег. Понедельник (пик «зимнего апокалипсиса»): Самая холодная ночь. В Москве чуть выше нуля, по области — заморозки. Днем всего +5…+7°, небольшие осадки с мокрым снегом. Вторник-среда (выход из пике): Осадки прекратятся, но ночи еще морозные. Во вторник днем +8…+10°, в среду — постепенное потепление, но солнце вернется не раньше, чем через 10 дней.
Этот резкий климатический кульбит объясняется меридиональным переносом воздушных масс. Атлантические циклоны один за другим врываются в регион, не пуская антициклон. То, что москвичи приняли за начало тепла, оказалось лишь коротким «тепличным» эффектом перед вторжением арктического тыла. Синоптики отмечают, что возврат холодов в третьей декаде апреля — редкое, но не аномальное явление для континентального климата. Однако сочетание многодневной пасмурной погоды с околонулевыми температурами создаст эффект «беспросветной депрессии»: солнце не покажется из-за многослойной облачности вплоть до следующей пятницы.