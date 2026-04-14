Конец света или месть зимы? Москвичей ждет 10 дней без солнца

Среда-четверг (последние отголоски тепла): Столица ощущает влияние теплого сектора циклона. В среду местами дожди, +13…+15°. В четверг выглянет солнце (это будет последний просвет!), воздух прогреется до +15…+17°.Пятница-суббота (наступление холода): В регион с дождями заглянет новый циклон. Днем +12…+15°, но солнце уже скроется за плотными облаками. Воскресенье (зима возвращается): Резкое похолодание. Днем не выше +6…+8°. Дожди переходят в мокрый снег. Понедельник (пик «зимнего апокалипсиса»): Самая холодная ночь. В Москве чуть выше нуля, по области — заморозки. Днем всего +5…+7°, небольшие осадки с мокрым снегом. Вторник-среда (выход из пике): Осадки прекратятся, но ночи еще морозные. Во вторник днем +8…+10°, в среду — постепенное потепление, но солнце вернется не раньше, чем через 10 дней.