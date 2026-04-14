Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN

Операторы связи предупредили россиян о сбоях в работе при использовании VPN.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские операторы связи начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, обратило внимание РИА Новости.

Так, приложение МТС при входе выдает плашку: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». А «Мегафон» пишет: «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо». Оператор «Билайн» также рекомендует отключить VPN — «без него приложение работает лучше».

Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN.

«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — пишет платежный сервис «Яндекса».

В апреле несколько популярных в России онлайн-сервисов, в том числе приложения ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости решить задачу по снижению использования VPN.

