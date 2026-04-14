Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские операторы связи начали информировать пользователей о возможных сбоях при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, обратило внимание РИА Новости.
Ozon и «Яндекс Пэй» ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN.
«Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора», — пишет платежный сервис «Яндекса».
В апреле несколько популярных в России онлайн-сервисов, в том числе приложения ретейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, «Шоколадница» и «Иль дэ Ботэ», также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости решить задачу по снижению использования VPN.