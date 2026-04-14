Агроном Терентьев: пропущенную в апреле подкормку чеснока не наверстать

Агроном Денис Терентьев напомнил, что нужно успеть сделать в апреле дачникам, чтобы собрать осенью хороший урожай чеснока.
В середине апреля важно подкормить посевы, и, если пропустить подкормку, то после наверстать упущенное будет невозможно.
— Обычно хватает двух подкормок в апреле, — рассказал aif.ru.
Первый раз вносить удобрения нужно, когда чеснок только начинает отрастать, появляются первые листья. Второй этап — через 10−14 дней.
— Все растворы вносят только по влажной почве, утром или вечером, а не по сухой земле, — советует агроном.
Первая подкормка «запускает» активный рост зеленой массы, для этого подойдет аммиачная селитра (20−30 г на 10 л воды, расход — 2−3 л на 1 м²). В случае если почва хорошо прогрелась, то можно выбрать карбамид (15−20 г на 10 л воды, расход аналогичен).
Вторая подкормка приходится на конец апреля или начало мая. Агроном советует взять нитроаммофоску. Она разбавляется в пропорциях 20−30 г на 10 л воды (примерно 1,5−2 ст. л.), расход — 3−4 л на 1 м².
А вот если дерево на участке отстает от соседних растений в развитии, набухание его почек можно ускорить с помощью обрезки лишних ветвей, светоотражающей ткани или полива водой. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
А агроном Елизавета Тихонова отметила в беседе с 360.ru, что в апреле на участке можно подкормить минеральными удобрениями кустарники типа крыжовника и смородины, яблони и многолетники: лук, чеснок, которые взошли, если сажали ранее. Лучше выбирать гранулированные, потому что они медленно смываются и постепенно передают питательные вещества в почву.