Медведев раскрыл главный секрет хорошего учебника

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что школьные учебники должны сочетать научную достоверность с педагогической увлекательностью. Соответствующее требование он озвучил на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, подчеркнув важность объективной экспертизы.
Дмитрий Медведев указал на необходимость совмещать в школьных учебниках научную верность и интерес к предмету. Он также напомнил, что содержание пособий должно строго соответствовать государственным образовательным стандартам.
«За последнее время была проведена значительная работа по унификации этих учебников и повышению их качества. Здесь очевидно, что важно для всех нас, чтобы дети учились по выверенным учебникам и пособиям, которые соответствуют и научным подходам, но и которые в дидактическом, в педагогическом смысле все-таки достаточно интересны и позволяют школьникам изучать предметы с интересом именно», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза подчеркнул, что содержание учебников должно соответствовать государственным образовательным стандартам и общеобразовательным программам, а сама экспертиза должна быть объективной. Он уточнил, что эту деятельность организует Министерство просвещения, однако к ней подключилась Российская академия наук, что он назвал важным шагом.
Вопрос качества школьных учебников находится на постоянном контроле властей. В последние годы в России ведется работа по унификации учебной литературы, в частности, вводятся единые государственные учебники по истории и другим предметам. Привлечение РАН к экспертизе призвано обеспечить научную объективность пособий, а требование Медведева об «интересности» отражает давний запрос педагогов и родителей: дети должны не просто зубрить, а понимать и любить предмет.