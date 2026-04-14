Политолог Блохин: перемирие на Ближнем Востоке носит временный характер

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, по какому сценарию может развиваться конфликт на Ближнем Востоке.
Он не исключает, что перемирие и переговоры, это всего лишь время для тактического маневра и наращивания сил.
— Понятно, что это перемирие временное. Не исключено, что это перемирие захочет саботировать третья сторона, а именно Израиль, чтобы снова втянуть США в новый этап эскалации, — отметил политолог в беседе с Lenta.ru.
Новый раунд переговоров страны намерены провести в Исламабаде.
Тем временем, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил в беседе с aif.ru, что Иран может поразить ракетами средней дальности третий американский авианосец «Джордж Буш», который сейчас движется в сторону Персидского залива.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России», капитан I ранга запаса Василий Дандыкин отмечает, что сегодня от США начинают отворачиваться прежние союзники, поскольку те не могут реально их защитить. Это видно на примере Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, пишет Царьград.