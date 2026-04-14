Во ФСИН раскрыли, где будут содержать осужденных за диверсии детей

Несовершеннолетние, осужденные за преступления диверсионной и террористической направленности, будут отбывать наказание в воспитательных колониях, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Розин, передает корреспондент РБК.
В ноябре 2025 года в России снизили возраст привлечения к уголовной ответственности за диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса) до 14 лет. Аналогичная норма действует в отношении преступлений террористической направленности.
В связи с этим депутат Госдумы Ольга Тимофеева поинтересовалась у Розина, где будут содержать несовершеннолетних, осужденных за подобные деяния.
«У нас в соответствии с законодательством они могут содержаться только в исправительно-воспитательных колониях. У нас другого пока нет. Нужно будет предусматривать внутреннее деление. Но содержаться они будут в воспитательных колониях», — пояснил замглавы ФСИН.
Розин уточнил, что в России несколько таких исправительных учреждений.
Согласно ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса, в воспитательных колониях отбывают наказания несовершеннолетние, приговоренные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения 19 лет. В таких колониях установлены обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания.
Всего в России 12 воспитательных колоний.
