Совбез РФ: США могут использовать переговоры для подготовки к операции в Иране

Совбез РФ отметил, что США продолжают наращивать группировку войск на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

В Совете Безопасности РФ допустили, что США могут использовать переговоры как прикрытие для подготовки военной операции против Ирана. С соответствующим заявлением выступили в аппарате ведомства.

Как отмечается, сейчас Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. В частности, идет переброска подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии, а также усиление морской группировки.

Так, по данным Совбеза, в зону конфликта направляется амфибийно-десантная группа во главе с кораблем «Боксер» с 2,5 тыс. морских пехотинцев, а также авианосная ударная группа с участием атомного авианосца «Джордж Буш». Ожидается, что они прибудут в район Аравийского моря к моменту окончания двухнедельного перемирия.

При этом в Совбезе указали, что Иран сохраняет значительный военный потенциал. В стране, по оценке российских специалистов, сохраняется устойчивость системы управления, а общество демонстрирует консолидацию вокруг власти. На этом фоне не исключается возобновление боевых действий с большей интенсивностью, если сторонам не удастся договориться.

Тем временем эксперты уже оценивают возможный ответ Тегерана. Так, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Иран способен попытаться поразить американский авианосец «Джордж Буш». По его словам, несмотря на высокий уровень защиты таких кораблей, у Тегерана есть ракетные комплексы, которые могут представлять угрозу даже для подобных целей.

