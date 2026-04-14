Форум беспилотников «Крылья Победы» стартовал в Волгограде

Больше 2,5 тысяч студентов колледжей и техникумов региона смогут познакомиться с нюансами профессии оператора БПЛА за четыре дня.

В областном центре стартовал четырехдневный форум «Крылья Победы», в ходе которого студенты региональных техникумов и колледжей смогут ознакомиться с нюансами мира беспилотников, сообщает администрация Волгоградской области.

За первый день форума, по информации комитета образования и науки, форум посетили больше 600 студентов. Для них работают выставки беспилотной техники и экипировки для операторов, симуляторы полетов, зоны ремонта техники и 3D-печати запчастей. Каждый посетитель форума может увидеть демонстрационные запуски тяжелых беспилотников — весом свыше 30 килограммов или сыграть в баскетбол на квадрокоптерах «Колобок».

Специалисты различных сфер применения дронов делятся нюансами использования техники в зависимости от специфики. Так, представители лагеря «Авангард», центров «ВОИН» и «Бессмертный Сталинград» показывают, как применяются такие машины при оборонных и эвакуационных работах. А специалисты региональной академии МВД и Всероссийского общества спасения на водах демонстрируют использование беспилотников для организации правопорядка и спасения людей.

Организаторы форума рассчитывают, что за четыре дня мероприятие смогут посетить не меньше 2,5 тысяч студентов. В регионе уже больше тысячи молодых людей обучаются по различным программам применения беспилотников, а в прошлом году сертификаты операторов БПЛА были выданы первым 23 студентам региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше