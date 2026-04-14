Сломала нос казашке и едва не оторвала руку украинке: калининградка триумфально выступила на Кубке Мира по самбо

В Ереване сборная России впервые за несколько лет выступала под своим флагом и гимном. Возвращение получилось триумфальным: 51 медаль, в том числе 24 золотые. Наша землячка в полуфинале весовой категории свыше 80 кг выбила из борьбы чемпионку мира Нурилу Асанкызы из Казахстана. Причём на то чтобы сломать сопернице нос и досрочно закончить поединок, калининградке потребовалось всего 45 секунд.