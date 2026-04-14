Проект о покупке автономеров через «Госуслуги» вернули на доработку

Комитет Госдумы по транспорту вернул на доработку законопроект, предусматривающий возможность официально резервировать и покупать так называемые красивые автомобильные номера, сообщил первый зампред комитета Павел Федяев.
«В результате обсуждения мы приняли решение вернуть законопроект авторам, согласно 112-й статье регламента Госдумы, для последующей доработки», — заявил Федяев (цитата по «Интерфаксу»).
Депутат пояснил, что тема остается актуальной, но проект не отвечает на ключевые вопросы: какие комбинации цифр и букв будут считаться «красивыми», как будет формироваться цена, в какой форме будут взиматься платежи и кто будет администрировать процедуру, а также что будет происходить с номером при продаже или утилизации автомобиля. Аналогичные замечания, отметил парламентарий, высказали и в правительстве.
Федяев уточнил, что сейчас выдача «красивых» номеров не урегулирована, поэтому их получают в том числе при покупке автомобиля с уже установленными знаками. При этом, подчеркнул он, без четких критериев нельзя допустить, чтобы номера, которые граждане получают за госпошлину, фактически стали платными.
Инициативу разработала фракция «Новые люди», после поддержки идеи президентом Владимиром Путиным законопроект внесли в Госдуму в октябре 2025 года. В марте «Российская газета» написала о положительном отзыве правительственной комиссии на инициативу (с некоторыми уточнениями).
Сейчас при регистрации автомобиля номер присваивается случайным алгоритмом, что способствует существованию теневого рынка подбора комбинаций. Законопроект предусматривает платное резервирование свободного номера, а внесенная плата возврату не подлежит.
В пояснительной записке приводится пример Узбекистана. Потенциальные поступления в федеральный бюджет в России оцениваются до 25 млрд руб. в год.
