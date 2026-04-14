Зумеры вычеркнули из меню пюре с котлетой ради безумных роликов из TikTok

Привычки питания рушатся под натиском алгоритмов: поколение Z стремительно отказывается от традиционных блюд вроде картофельного пюре с колбасой или котлетой в пользу ярких и часто странных рецептов из TikTok. Новое исследование в Великобритании показало, что только 12% молодых людей выбирают классический запечённый картофель или суп на ужин — тогда как бумеры готовят эти блюда в два с лишним раза чаще. Российские тренды, судя по соцсетям, движутся в ту же сторону.
«Социальные сети полностью изменили подход людей к приготовлению пищи, — заявил представитель компании, заказавшей исследование. — Молодое поколение открывает для себя новые кухни и вкусы онлайн и переносит это вдохновение прямо к себе на кухню. Им не нужны “дежурные” блюда, им нужен вайб и миллион просмотров».
Опрос 2000 взрослых британцев показал, что 39% представителей поколения Z (рождённых между 1997 и 2012 годами) регулярно ищут идеи для ужина в TikTok — это больше, чем у любого другого поколения. Каждый пятый молодой человек признался, что пробовал приготовить блюдо исключительно потому, что оно стало вирусным. Классика вроде «колбасы с пюре» и «чили кон карне» стремительно теряет популярность среди зумеров — вместо этого в ход идут паста с творожным сыром, острые рамены и «ленивые» сырные соусы, подсмотренные у блогеров.
Исследование зафиксировало разительный разрыв между поколениями. Среди бумеров запеканку регулярно готовят 19%, среди зумеров — лишь 2%. Картофель в мундире выбирают 12% молодых против 28% пожилых, а суп — 12% против 18% соответственно. При этом 23% зумеров ставят во главу угла именно вкус и новизну, а не привычку. В России, судя по соцсетям и опросам общепита, похожая картина: драники, сосиски с макаронами и оливье уходят на второй план, уступая место «блюдам из одного стакана», пастам с беконом и сливочным рисам — главным хитам TikTok-кулинарии.
Опрос проводился среди жителей Великобритании, но его результаты активно расходятся в российских Telegram-каналах и кулинарных пабликах. Пользователи отмечают, что TikTok стал глобальным драйвером пищевых трендов, стирая национальные кухни и заменяя их единой визуальной эстетикой. Эксперты связывают отказ от «бабушкиной» еды не только с влиянием алгоритмов, но и с общим ускорением жизни: зумеры не хотят тратить 40 минут на тушение — им нужно быстро, красиво и так, чтобы можно было снять для Stories.