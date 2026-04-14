Гастроэнтеролог Бережная: черный горький шоколад вызывает выработку серотонина

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, чем опасен избыток сахара для организма и почему лучше выбирать горький шоколад.
Человеческому организму для нормальной работы центральной нервной системы действительно необходима чистая глюкоза. Но в современном мире человек потребляет глюкозы в 10 раз больше нормы, это провоцирует лишний вес и сахарный диабет.
Сахар часто добавляют даже в несладкие продукты, например, в колбасу — для улучшения вкуса, цвета и карамелизации. А сахарный диабет второго типа, ранее считавшийся болезнью пожилых, диагностируют даже у трехлетних детей.
Тем не менее, полностью отказываться от сладкого нельзя. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рекомендует для поддержания нервной системы брать глюкозу из обычных продуктов — каш, хлеба, макарон, где содержатся как простые, так и сложные углеводы.
Для бодрости и тонуса лучше выбирать кофе или чай: в чае, по словам врача, кофеина в четыре раза больше, чем в кофе, и он тонизирует эффективнее многих напитков, пишет Газета.ru.
А если выбирать шоколад, то нужно отдать предпочтение горькому. В небольшом количестве он содержит достаточно сахара для стимуляции нервной системы и способствует выработке серотонина — гормона радости. Такой способ, по мнению врача, абсолютно безопасен и даже полезен.
— Потому что черный горький шоколад вызывает так называемую внутреннюю радость или выработку серотонина, — отметила врач.
В свою очередь, диетолог, нутрициолог Софья Кованова отметила, что иногда можно позволять себе горячий шоколад. Он содержит полифенолы какао, которые являются антиоксидантами, но при этом в напитке очень много сахара.
Если очень хочется, то можно выпить один стакан горячего шоколада в неделю, если нет противопоказаний, пишет aif.ru.
Темный шоколад считается одним из самых полезных десертов — в нем есть магний, теобромин и антиоксиданты. Но только если он настоящий. В масс-маркете под видом элитного продукта часто продают смесь какао-порошка, сахара и гидрогенизированных жиров с добавлением шелухи и красителей, пишет Царьград.