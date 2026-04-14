СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 Уголовного кодекса) после пожара на Казанском пороховом заводе, сообщает следственное управление СК по Татарстану в мессенджере Max.
В публикации отметили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. Специалисты проводят его осмотр, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Пожар на Казанском пороховом заводе начался 14 апреля, есть обрушение одного из зданий предприятия. Руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова пояснила РБК, что причина возгорания носит техногенный характер. По ее словам, производство не остановлено, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
По данным регионального минздрава, в результате пожара пострадали два человека. Они получили травмы различной степени тяжести, их доставили в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 7 Казани.
ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» (КГКПЗ) — одно из старейших оборонных предприятий России, основанное в 1788 году. Завод специализируется на производстве порохов для стрелкового оружия и артиллерии, зарядов для авиационных ракет, а также гражданской продукции. Предприятие является стратегически важным для российской армии.
