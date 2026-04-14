СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани

Пожар на Казанском пороховом заводе начался 14 апреля, есть обрушение одного из зданий предприятия. Руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова пояснила РБК, что причина возгорания носит техногенный характер. По ее словам, производство не остановлено, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.