Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плохая новость для любителей суши: китайские ученые нашли в сырой рыбе опасный вирус, который приводит к слепоте

Биологи из Китая выявили вирус в морепродуктах, вызывающий потерю зрения.

Источник: Комсомольская правда

В Китае биологи обнаружили новый вирус в сырой рыбе и креветках, который способен вызывать слепоту у человека. Об этом говорится в материале научного издания Nature Microbiology.

Согласно статье, вирус POH-VAU способен передаться человеку при употреблении опасных морепродуктов в еду, что вызывает риск для любителей суши — традиционного японского блюда с сырой рыбой.

Результаты приведенного в материале исследования показывают, что у более чем 70% пациентов, пораженных вирусом, была диагностирована персистирующая глазная гипертензия. Заболевание приводит к сильному воспалению и высокому давлению в глазах. В некоторых случаях эти осложнения могут привести к полной потере зрения у человека.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили об опасности ранних овощей и зелени. Как рассказала доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева, в них может быть повышенное содержание нитратов, которые снижают способность крови переносить кислород.