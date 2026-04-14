Плохая новость для любителей суши: китайские ученые нашли в сырой рыбе опасный вирус, который приводит к слепоте

В Китае биологи обнаружили новый вирус в сырой рыбе и креветках, который способен вызывать слепоту у человека. Об этом говорится в материале научного издания Nature Microbiology.
Согласно статье, вирус POH-VAU способен передаться человеку при употреблении опасных морепродуктов в еду, что вызывает риск для любителей суши — традиционного японского блюда с сырой рыбой.
Результаты приведенного в материале исследования показывают, что у более чем 70% пациентов, пораженных вирусом, была диагностирована персистирующая глазная гипертензия. Заболевание приводит к сильному воспалению и высокому давлению в глазах. В некоторых случаях эти осложнения могут привести к полной потере зрения у человека.
