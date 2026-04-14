В Волгоградской области ликвидировали возгорание нефтепродуктов

ВОЛГОГРАД, 14 апр — РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов после атаки БПЛА ВСУ на Волгоградскую область 10 апреля потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Андрей Бочаров сообщал 10 апреля, что емкость с нефтепродуктами в Светлоярском районе Волгоградской области была повреждена в результате беспилотной атаки ВСУ, в результате чего началось возгорание.
«МЧС подтвердили ликвидацию возгорания в Светлоярском районе», — прокомментировали в пресс-службе.
