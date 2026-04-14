Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Российский лидер Владимир Путин своим указом учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
«Указ президента Российской Федерации направлен на упорядочение официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранение и развитие исторических традиций российского казачества», — говорится в сообщении пресс-службы общества.
В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что символика общества может размещаться на зданиях, где располагаются органы Всероссийского казачьего общества, они охраняются законом.
Напомним, в конце 2025 года на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества в Москве обсуждалась подготовка закона о казачестве.
