Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Президент РФ подписал указ об учреждении символики ВсКО.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин своим указом учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

«Указ президента Российской Федерации направлен на упорядочение официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранение и развитие исторических традиций российского казачества», — говорится в сообщении пресс-службы общества.

В указе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что символика общества может размещаться на зданиях, где располагаются органы Всероссийского казачьего общества, они охраняются законом.

Напомним, в конце 2025 года на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества в Москве обсуждалась подготовка закона о казачестве.

Ранее издание «360» сообщило, что Путин своим указом в рамках квоты главы государства утвердил кандидатуры 40 человек в состав Общественной палаты.