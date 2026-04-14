Транспортную стратегию в Ростове пересмотрят с учетом агломерации

В Ростове будет пересмотрена Стратегия транспортного развития до 2030 года. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава городской администрации Александр Скрябин.
— У Ростовской области с правительством Москвы подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках этого документа мы обратились к специалистам «Мостранспроекта», которые разработали транспортную стратегию города, — рассказал Александр Скрябин.
Официально документ еще не утвердили, но он затрагивает не только Донскую столицу, а всю ростовскую агломерацию. Напомним, последняя включает в себя шесть городов: Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Батайск, Аксай и Азов.
— Поэтому речь идет и о межмуниципальном транспорте, и об автовокзалах.
Что касается проекта модернизации трамвайной сети, то власти города вернутся к нему после утверждения новой Стратегии развития транспорта.
— Концессия не расторгнута, она приостановлена. Безусловно, построенное в Левенцовке кольцо надо соединять с площадью Мичурина, но каким маршрутом — это требует обсуждения.
