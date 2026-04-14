Лучших стрелков среди судебных приставов России выбирают в Волгограде

Участниками состязаний стали 50 человек — от рядовых сотрудников до руководителей территориальных органов ведомства. Они борются за звание лучших во владении пистолетами и меткости в стрелковом тире областной организации Общества «Динамо». По итогам трехдневных соревнований будут определены победители в личном и командном зачетах. Они получат возможность представлять службу судебных приставов в межведомственных соревнованиях.