Лучших стрелков среди судебных приставов России выбирают в Волгограде

В городе-герое выбирают лучших стрелков среди судебных приставов. В финал Чемпионата России вышли сборные команды восьми федеральных округов страны, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Волгоградской области.
Участниками состязаний стали 50 человек — от рядовых сотрудников до руководителей территориальных органов ведомства. Они борются за звание лучших во владении пистолетами и меткости в стрелковом тире областной организации Общества «Динамо». По итогам трехдневных соревнований будут определены победители в личном и командном зачетах. Они получат возможность представлять службу судебных приставов в межведомственных соревнованиях.
