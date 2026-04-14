У комика Комиссаренко украли деньги за выступления в Амстердаме

У лишенного российского гражданства комика Славы Комиссаренко украли деньги за 20 выступлений в Амстердаме. Как заявил артист, он уже три года не может выступить в Нидерландах из-за проблем с организацией концертов.
По словам Комиссаренко, организатор выступлений не только украл у него деньги за мероприятия, но и начал сообщать о ложном минировании мест, в которых должны были проходить выступления комика.
Он рассказал, что передал правоохранительным органам Амстердама доказательства того, что сообщения были направлены именно организатором мероприятий, однако в полиции сочли его заявления неубедительными. В итоге Комиссаренко получил запрет на осуществление выступлений в городе.
