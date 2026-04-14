Овечкин впервые за 8 лет сыграет во всех 82 матчах регулярного сезона НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не пропустит ни одной игры в регулярке шестой раз в карьере в НХЛ.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что российский нападающий Александр Овечкин сыграет в заключительном матче команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс», передает журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Отмечается, что заключительный матч состоится в ночь на 15 апреля.

Таким образом, Овечкин сыграет во всех 82 матчах регулярного сезона, это произойдет в пятый раз за его карьеру. Последний раз хоккеист сыграл все 82 матча в сезоне 2017/18, тогда «Вашингтон» получил Кубок Стэнли.

Кроме того, если учитывать сезон-2012/13, в котором было 48 игр, Овечкин в шестой раз не пропустит ни одного матча за чемпионат.

Ранее сообщалось, что команда «Вашингтон», капитаном которой является Овечкин, не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шансы побороться в текущем сезоне за Кубок Стэнли команда утратила после победы ХК «Филадельфия Флайерз» над «Каролина Харрикейнз» со счетом 3:2.