Центральный пляж Анапы после выброса нефтепродуктов убирают 89 специалистов

Работы планируют завершить в ближайшие сутки.

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Уборку центрального пляжа Анапы проводят 89 специалистов спасательных служб после выброса нефтепродуктов. Работы планируется завершить в ближайшие сутки, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Группировка сотрудников “Кубань-СПАС”, ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа. Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток», — говорится в сообщении.

14 апреля зафиксирован выброс нефтепродуктов, протяженность загрязнения от которого составила примерно 170 м. Пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории накануне. Оно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
