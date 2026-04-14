Центральный пляж Анапы после выброса нефтепродуктов убирают 89 специалистов

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Уборку центрального пляжа Анапы проводят 89 специалистов спасательных служб после выброса нефтепродуктов. Работы планируется завершить в ближайшие сутки, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Группировка сотрудников “Кубань-СПАС”, ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа. Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы планируют завершить в течение суток», — говорится в сообщении.
14 апреля зафиксирован выброс нефтепродуктов, протяженность загрязнения от которого составила примерно 170 м. Пятно нефтепродуктов обнаружено в акватории накануне. Оно могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей.