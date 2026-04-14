Зеленский заявил, что Россия может ударить по Украине в ночь на 15 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы может ударить по Украине в ночь с 14 на 15 апреля. С таким предупреждением он выступил в рамках встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Осло.
Зеленский утверждает, что прямо сейчас в небе над Украиной якобы находится множество беспилотных летательных аппаратов типа «шахед».
— Возможно, будут задействованы и ракеты, — приводит его слова «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.
11 апреля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам промышленности, а также энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.
Кроме того, российские военные в конце марта нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам украинской армии. В результате были поражены предприятия ВПК Украины.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что в ходе специальной военной операции произошло резкое «обострение тыловой войны». Украинская армия нарастила количество ударов.